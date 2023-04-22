У Миколаївській області двоє людей підірвалися на протипіхотній міні
У суботу, 22 квітня, у Снігурівці Миколаївської області двоє людей підірвались на протипіхотній міні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Снігурівської МВА Івана Кухти.
"Сьогодні, 22 квітня, в місті Снігурівка поблизу колишнього заводу мінеральних вод на протипіхотній міні підірвалися двоє жителів нашої громади", - йдеться в повідомленні.
Наразі одного з постраждалих доставлено до місцевої лікарні.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російську міну виявили в одному з сіл Київської області, яке рік тому звільнили від окупантів. Небезпечний снаряд знайшли на узбіччі дороги.
Також раніше ми писали, що 18 квітня у Балаклії Харківської області мирна мешканка підірвалася на міні "Пелюсток". Вона зазнала травм.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.