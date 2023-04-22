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У Миколаївській області двоє людей підірвалися на протипіхотній міні

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Снігурівка, Миколаївська область, Субота 22 квітня 2023 17:45
У Миколаївській області двоє людей підірвалися на протипіхотній міні Фото: у Миколаївській області двоє людей підірвалися на протипіхотній міні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У суботу, 22 квітня, у Снігурівці Миколаївської області двоє людей підірвались на протипіхотній міні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Снігурівської МВА Івана Кухти.

"Сьогодні, 22 квітня, в місті Снігурівка поблизу колишнього заводу мінеральних вод на протипіхотній міні підірвалися двоє жителів нашої громади", - йдеться в повідомленні.

Наразі одного з постраждалих доставлено до місцевої лікарні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російську міну виявили в одному з сіл Київської області, яке рік тому звільнили від окупантів. Небезпечний снаряд знайшли на узбіччі дороги.

Також раніше ми писали, що 18 квітня у Балаклії Харківської області мирна мешканка підірвалася на міні "Пелюсток". Вона зазнала травм.

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