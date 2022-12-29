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В Николаевской области аварийно выключили свет из-за ударов РФ

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Четверг 29 декабря 2022 15:01
В Николаевской области аварийно выключили свет из-за ударов РФ Фото: в Николаевской области аварийно отключили свет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В Николаевской области энергетики применили аварийное отключение света из-за ракетных ударов РФ по энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.

"Враг атакует. В Николаевской области - аварийное отключение электроэнергии. Сохраняем спокойствие! И защитники, и энергетики работают!", - отметил Сенкевич.

Напомним, сегодня утром Украина оказалась под массированным ударом РФ. Враг атаковал страну беспилотниками, крылатыми ракетами Х-101/Х-555, Х-22, Х-32, "Калибр" и ракетами С-300.

Всего силам ПВО удалось уничтожить 54 ракеты, россияне же выпустили 64 ракеты.

Добавим, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что из-за массированного обстрела были повреждены несколько объектов генерации и электросетей, сейчас сложная ситуация в западных областях, Одесском и Киевском регионах.

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Николаев Николаевская область Электроэнергия ракетный удар
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