Скільки коштуватиме післявоєнне відновлення України: відповідь Шмигаля
Фото: Денис Шмигаль, прем'єр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
План відновлення України сьогодні оцінюється у 750 млрд доларів. Ключовим джерелом фінансування виступатимуть конфісковані активи Росії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
Які джерела фінансування хоче залучити Україна:
- заморожені активи Росії наразі складають від 300 до 500 млрд доларів;
- гранти та пільгові кредити міжнародних організацій та країн-партнерів;
- інвестиції приватного сектора;
- позабюджетні внески приватних осіб та корпорацій.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно в Кабінеті міністрів розкрили усі подробиці щодо плану відновлення України.
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