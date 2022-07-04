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Скільки коштуватиме післявоєнне відновлення України: відповідь Шмигаля

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Понеділок 04 липня 2022 17:49
Скільки коштуватиме післявоєнне відновлення України: відповідь Шмигаля Фото: Денис Шмигаль, прем'єр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

План відновлення України сьогодні оцінюється у 750 млрд доларів. Ключовим джерелом фінансування виступатимуть конфісковані активи Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Які джерела фінансування хоче залучити Україна:

  • заморожені активи Росії наразі складають від 300 до 500 млрд доларів;
  • гранти та пільгові кредити міжнародних організацій та країн-партнерів;
  • інвестиції приватного сектора;
  • позабюджетні внески приватних осіб та корпорацій.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно в Кабінеті міністрів розкрили усі подробиці щодо плану відновлення України.

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