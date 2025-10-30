В Николаевской области перебои со светом из-за ударов РФ, задерживается ряд поездов (список)

Атаки РФ по поездам

Как писало РБК-Украина, объекты "Укрзалізниці" постоянно подвергаются вражеским атакам.

Так, в ночь на 24 октября Россия попыталась ударить дроном по пассажирскому поезду Львов-Краматорск. В УЗ уточнили, что по поезду дрон не попал, но взрывной волной были повреждены окна в трех вагонах. Пострадавших в результате удара нет.

А 4 сентября российская армия нанесла двойной удар дронами по железнодорожному вокзалу и двум пассажирским поездам в Шостке. Первый удар пришелся на локомотив пригородного поезда "Терещинская-Новоград-Сиверского", а второй - на электровоз поезда "Киев-Шостка", когда началась эвакуация пассажиров.

Было известно о десятках пострадавших, среди которых были работники "Укрзалізниці" и пассажиры, включая трех детей.