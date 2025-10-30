RU

В Николаевской области перебои со светом из-за ударов РФ, задерживается ряд поездов (список)

Иллюстративное фото: поезда будут опаздывать из-за удара по Николаевской области (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В результате вражеского обстрела и обесточивания в Николаевской области пассажирские поезда в регионе будут курсировать с задержками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзалізницю".

"В результате вражеского обстрела имеем обесточивание на Николаевщине. Резервные тепловозы уже выведены, пассажирские поезда в регионе будут курсировать с задержками", - говорится в сообщении "Укрзалізниці".

В частности, это касается рейсов:

  • 127 Запорожье-Львов,
  • 128 Львов-Запорожье,
  • 51 Одесса-Запорожье,
  • 7 Харьков-Одесса,
  • 53 Днепр-Одесса.

"Укрзалізниця" периодически сообщает об осложнении движения из-за обстрелов в разных регионах.

Так, 24 октября из-за массированных обстрелов в нескольких областях Украины движение пассажирских поездов было затруднено. "Укрзалізниця" сообщила о комбинированной транспортировке, резервной тяге и объездных маршрутах, чтобы обеспечить доставку пассажиров и эвакуацию маломобильных лиц и животных.

Тогда речь шла о Кировоградской, Харьковской, Сумской областях.

 

 

Атаки РФ по поездам

Как писало РБК-Украина, объекты "Укрзалізниці" постоянно подвергаются вражеским атакам.

Так, в ночь на 24 октября Россия попыталась ударить дроном по пассажирскому поезду Львов-Краматорск. В УЗ уточнили, что по поезду дрон не попал, но взрывной волной были повреждены окна в трех вагонах. Пострадавших в результате удара нет.

А 4 сентября российская армия нанесла двойной удар дронами по железнодорожному вокзалу и двум пассажирским поездам в Шостке. Первый удар пришелся на локомотив пригородного поезда "Терещинская-Новоград-Сиверского", а второй - на электровоз поезда "Киев-Шостка", когда началась эвакуация пассажиров.

Было известно о десятках пострадавших, среди которых были работники "Укрзалізниці" и пассажиры, включая трех детей.

