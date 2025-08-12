На Николаевщине почти сутки тушат масштабный пожар: в огне 40 гектаров леса (фото)

Известно, что по состоянию на утро 12 августа спасателям удалось локализовать огонь на площади около 40 гектаров.

Пожар вспыхнул вчера, в час дня, но сообщение поступило уже тогда, когда пламя успело распространиться. То, что рядом нет источников воды, а также порывистый ветер усложняют процесс тушения.

К работе привлечены 75 пожарных и 16 спецавтомобилей государственной службы. От лесного хозяйства - 20 работников и 6 единиц техники.

Фото: спасатели работают почти сутки (ГСЧС Facebook)

На помощь спасателям пришли местные жители, предприниматели и фермеры, которые предоставили технику для подвоза воды и опашки территории.

"Мониторинг обстановки ведется с воздуха. Каждая минута - это усилия десятков людей, которые стоят на защите нашего леса. Спасибо всем, кто сейчас рядом с пожарными!" - отметили в ГСЧС.