RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Война в Украине

На Николаевщине почти сутки тушат масштабный пожар: в огне 40 гектаров леса (фото)

Фото: на месте работают 75 пожарных (ГСЧС Telegram)
Автор: РБК-Украина

В Николаевской области произошел масштабный пожар в Андреевском лесном урочище. Уже почти сутки продолжается борьба с огнем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Facebook.

Известно, что по состоянию на утро 12 августа спасателям удалось локализовать огонь на площади около 40 гектаров.

Пожар вспыхнул вчера, в час дня, но сообщение поступило уже тогда, когда пламя успело распространиться. То, что рядом нет источников воды, а также порывистый ветер усложняют процесс тушения.

К работе привлечены 75 пожарных и 16 спецавтомобилей государственной службы. От лесного хозяйства - 20 работников и 6 единиц техники.

Фото: спасатели работают почти сутки (ГСЧС Facebook)

На помощь спасателям пришли местные жители, предприниматели и фермеры, которые предоставили технику для подвоза воды и опашки территории.

"Мониторинг обстановки ведется с воздуха. Каждая минута - это усилия десятков людей, которые стоят на защите нашего леса. Спасибо всем, кто сейчас рядом с пожарными!" - отметили в ГСЧС.

Напомним, накануне враг атаковал Харьковскую область, в результате чего возникло пять пожаров. Больше всего пострадал Чугуевский район.

Также недавно из-за атаки российских дронов в Одесской области вспыхнул пожар. Вместе с тем пострадал работник АЗС.

Еще РБК-Украина сообщало о лесном пожаре рядом с Запорожской АЭС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская областьГСЧСПожар