Николаев остался без света из-за утренней атаки РФ

Утренняя атака России на энергетику оставила Николаев без света - обесточены город и населенные пункты двух районов. Энергетики уже устраняют последствия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Николаевской ОГА Виталия Кима.
Из-за удара по энергетической инфраструктуре без электричества остались жители Николаева, а также ряд населенных пунктов Николаевского и Баштанского районов.
Утром 16 апреля Россия ударила по объектам энергетической инфраструктуры Николаевской области. В результате этого исчез свет в областном центре и близлежащих населенных пунктах.
Специалисты уже приступили к восстановлению электроснабжения.
Удар произошел на фоне масштабной атаки по всей территории Украины. В течение суток Россия применила 703 воздушных средства поражения - 44 ракеты и 659 дронов.
Обстрел проходил в две волны, при этом силы ПВО уничтожили или нейтрализовали 667 из них.
Последствия этой массированной атаки зафиксированы в девяти областях: Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской и Полтавской - во всех регионах наблюдались перебои с электроснабжением.
Больше всего жертв зафиксировано в Одессе, где погибли по меньшей мере девять человек.