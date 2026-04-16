Миколаїв залишився без світла через ранкову атаку РФ

Удар відбувся на тлі масштабної атаки по всій території України. Протягом доби Росія застосувала 703 повітряні засоби ураження - 44 ракети та 659 дронів.

Обстріл проходив у дві хвилі, при цьому сили ППО знищили або нейтралізували 667 із них.

Наслідки цієї масованої атаки зафіксовано в дев’яти областях: Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській, Сумській і Полтавській - у всіх регіонах спостерігалися перебої з електропостачанням.

Найбільше жертв зафіксовано в Одесі, де загинули щонайменше дев’ять людей.