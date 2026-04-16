Обстріл Києва Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Миколаїв залишився без світла через ранкову атаку РФ

11:25 16.04.2026 Чт
1 хв
Знеструмлено також 2 райони області
aimg Олена Чупровська
Ілюстративне фото: наслідки обстрілу РФ в Миколаєві (Getty Images)

Ранкова атака Росії на енергетику залишила Миколаїв без світла - знеструмлено місто та населені пункти двох районів. Енергетики вже усувають наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Читайте також: РФ била по готелях, будинках та дитмайданчику, багато жертв: все про атаку на Київ, Дніпро, Одесу

Через удар по енергетичній інфраструктурі без електрики залишились жителі Миколаєва, а також низка населених пунктів Миколаївського та Баштанського районів.

Що трапилось

Вранці 16 квітня Росія вдарила по об'єктах енергетичної інфраструктури Миколаївської області. Унаслідок цього зникло світло в обласному центрі та прилеглих населених пунктах.

Фахівці вже приступили до відновлення електропостачання.

Де немає світла

Знеструмлення охопило:

  • місто Миколаїв;
  • населені пункти Миколаївського району;
  • населені пункти Баштанського району.

Удар відбувся на тлі масштабної атаки по всій території України. Протягом доби Росія застосувала 703 повітряні засоби ураження - 44 ракети та 659 дронів.

Обстріл проходив у дві хвилі, при цьому сили ППО знищили або нейтралізували 667 із них.

Наслідки цієї масованої атаки зафіксовано в дев’яти областях: Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській, Сумській і Полтавській - у всіх регіонах спостерігалися перебої з електропостачанням.

Найбільше жертв зафіксовано в Одесі, де загинули щонайменше дев’ять людей.

