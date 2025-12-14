Николаев полностью остался без воды и света: в чем причина

Днем 14 декабря весь город Николаев временно остался без электроэнергии и водоснабжения. Причина - ликвидация последствий российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима и "Николаевводоканал" .

"С восстановлением электроснабжения вода снова появиться в ваших домах. Учитывайте время необходимое для восстановления водоснабжения в ваши дома", - отметили в "Николаевводоканал".

Также в результате отключения электроэнергии с 11.45 прекращено водоснабжение по всему городу.

"Отключаем весь город Николаев от электроснабжения. Отключение продлится 30-60 мин. Ликвидируем последствия вчерашних российских обстрелов", - сообщил Ким.

Атака на Николаев 13 декабря

Напомним, в ночь на субботу, 13 декабря, Россия нанесла массированный удар по югу Украины.

В частности, россияне нанесли удар по критической и промышленной инфраструктуре Николаевской области. Враг атаковал регион ракетами и дронами. Пострадали пять человек.

В результате атаки без электроснабжения остались населенные пункты Баштанского и Николаевского районов.

В Николаеве из-за перебоев с электроэнергией общественный транспорт работал с ограничениями.

