Миколаїв повністю залишився без води та світла: в чому причина
Вдень 14 грудня все місто Миколаїв тимчасово залишилося без електроенергії та водопостачання. Причина - ліквідація наслідків російських обстрілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма та "Миколаївводоканал".
"Вимикаємо все місто Миколаїв від електропостачання. Відключення триватиме 30-60 хв. Ліквідовуємо наслідки вчорашніх російських обстрілів", - повідомив Кім.
Також внаслідок відключення електроенергії з 11.45 припинено водопостачання по всьому місту.
"З відновленням електропостачання вода знову з'явитися у ваших домівках.
Враховуйте час необхідний для відновлення водопостачання до ваших будинків", - зазначили у "Миколаївводоканал".
Атака на Миколаїв 13 грудня
Нагадаємо, у ніч на суботу, 13 грудня, Росія завдала наймасованішого удару по півдню України.
Зокрема, росіяни завдали удару по критичній та промисловій інфраструктурі Миколаївської області. Ворог атакував регіон ракетами та дронами. Постраждали п'ятеро людей.
Внаслідок атаки без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів.
У Миколаєві через перебої з електроенергією громадський транспорт працював з обмеженнями.
