Миколаїв повністю залишився без води та світла: в чому причина

Фото: Миколаїв повністю залишився без води та світла (Getty Images)

Вдень 14 грудня все місто Миколаїв тимчасово залишилося без електроенергії та водопостачання. Причина - ліквідація наслідків російських обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма та "Миколаївводоканал".

"Вимикаємо все місто Миколаїв від електропостачання. Відключення триватиме 30-60 хв. Ліквідовуємо наслідки вчорашніх російських обстрілів", - повідомив Кім. Також внаслідок відключення електроенергії з 11.45 припинено водопостачання по всьому місту. "З відновленням електропостачання вода знову з'явитися у ваших домівках.

Враховуйте час необхідний для відновлення водопостачання до ваших будинків", - зазначили у "Миколаївводоканал".