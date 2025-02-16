В ОВА уточнили последствия атаки России на Николаев (фото)

Россияне массированно атаковали Николаев в ночь на 16 февраля. Есть повреждения на объекте критической инфраструктуры и раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима, ГСЧС Украины.

"В ночь на 16 февраля враг совершил массовую атаку на город. В результате чего есть повреждения на объекте критической инфраструктуры, возник пожар, который был оперативно ликвидирован пожарными", - рассказал Ким.

Глава ОВА отметил, что в результате атаки ранен 64-летний мужчина.

"Он был госпитализирован. Сейчас состояние пострадавшего - удовлетворительное", - добавил он.

Последствия атаки РФ на Николаев

В результате падения обломков и действия взрывной волны повреждены пять многоквартирных домов.

Также повреждения получили по меньшей мере четыре магазина, заведение питания и офисные помещения.

Спасатели показали последствия атаки РФ на Николаев (t.me/dsns_telegram)