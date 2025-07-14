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Навигатор как угроза. Ученые рассказали, как GPS может привести к гибели за рулем

Понедельник 14 июля 2025 15:05
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Навигатор как угроза. Ученые рассказали, как GPS может привести к гибели за рулем Доверие к GPS может стоить жизни (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Американские и немецкие ученые провели исследование, в котором выяснили, как и почему GPS-навигация может становиться причиной смертельных инцидентов. Цель работы - сделать навигационные системы более безопасными и предотвратить трагические случаи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технологический сайт PCWorld.

Так называемый "синдром смерти по GPS" описывает ситуации, когда люди слепо следуют указаниям навигатора и оказываются в опасных или смертельных условиях. Классические примеры: туристы, которые заезжают в океан, теряются в пустыне или застревают в непроходимой местности.

Как отмечают исследователи, современные навигаторы работают не только на основе GPS-сигнала, но и с использованием других сервисов, включая Wi-Fi. Однако ошибки системы или неправильная интерпретация маршрута могут иметь тяжелые последствия.

Основные причины инцидентов:

  • Отвлечение внимания: один из водителей сбил велосипедиста, когда увеличивал карту на экране навигатора
  • Неверные команды: приводили к столкновениям с автомобилями, пешеходами и выездам на встречную полосу
  • Полная слепота к здравому смыслу: один из водителей проехал 47 километров по встречке, полностью полагаясь на GPS
  • Несоответствие маршрута возможностям авто: внедорожник может справиться с бездорожьем, но спортивный автомобиль - нет
  • Игнорирование погодных условий: осадки, туман и лед могут превращать "рекомендуемый" маршрут в ловушку.

Исследование зафиксировало 52 случая со смертельным исходом, а также множество инцидентов с тяжелыми травмами. При этом более половины происшествий не привели к гибели, но могли закончиться трагически.

Совет ученых: перед поездкой стоит изучить маршрут и помнить, что GPS - лишь помощник, а не замена здравому смыслу и внимательности.

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