В Николаеве временно закрывают детсады: в чем причина

В Николаеве с 15 июля временно закрывают большинство детских садов из-за проблем с водоснабжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Николаевского городского совета.

"С 15 июля большинство учреждений дошкольного образования Николаева временно не будут работать из-за аварийной ситуации с централизованным водоснабжением в городе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это вынужденное, но вполне необходимое решение, ведь системы очистки воды работают на централизованной системе водоснабжения. Без питьевой воды невозможно обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических условий и безопасное пребывание детей в учреждении.

Вместе с тем, некоторые заведения, которые имеют автономное водоснабжение, продолжат работать в обычном режиме. Это детсады № 92, 99, 112, 147.

"О возобновлении работы других садиков будет сообщено сразу после восстановления водоснабжения. Управление образования городского совета держит ситуацию на контроле и сотрудничает с соответствующими службами", - добавили в горсовете.