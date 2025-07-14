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В Николаеве временно закрывают детсады: в чем причина

Николаев, Понедельник 14 июля 2025 18:45
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В Николаеве временно закрывают детсады: в чем причина Фото: в Николаеве временно закрывают детсады (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Николаеве с 15 июля временно закрывают большинство детских садов из-за проблем с водоснабжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Николаевского городского совета.

"С 15 июля большинство учреждений дошкольного образования Николаева временно не будут работать из-за аварийной ситуации с централизованным водоснабжением в городе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это вынужденное, но вполне необходимое решение, ведь системы очистки воды работают на централизованной системе водоснабжения. Без питьевой воды невозможно обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических условий и безопасное пребывание детей в учреждении.

Вместе с тем, некоторые заведения, которые имеют автономное водоснабжение, продолжат работать в обычном режиме. Это детсады № 92, 99, 112, 147.

"О возобновлении работы других садиков будет сообщено сразу после восстановления водоснабжения. Управление образования городского совета держит ситуацию на контроле и сотрудничает с соответствующими службами", - добавили в горсовете.

Проблемы с водоснабжением в Николаеве

В понедельник, 14 июля, в Николаеве произошла авария на объекте водоснабжения. Жителей предупредили о возможных перебоях с водой.

Власти отмечают, что аварийную ситуацию должны устранить в течение суток. На месте работают ремонтные бригады, чтобы восстановить стабильное водоснабжение для города.

Жителей призывают запастись водой и следить за обновлением.

Напомним, Николаев уже более трех лет живет без водоснабжения. В апреле 2022 года россияне взорвали внутренние сети, которые обеспечивали Николаев водой.

Кроме этого, Николаев, который находится в относительной близости от линии фронта, периодически обстреливается. В городе регулярно отключают свет, что сказывается на работе скважин для выдачи воды.

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Николаев Водоснабжение Детский сад
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