В Николаеве выросло количество погибших из-за удара РФ

Атака РФ по Николаеву

Российские войска ударили по Николаеву вечером, 19 июля. "Прилет" ракеты Х-59 припал на жилой квартал - детсад, жилые дома, детскую площадку.

Первоначально сообщалось о трех погибших, в том числе ребенок. Число пострадавших постоянно росло. Сначала сообщалось о пяти раненых, потом - о 10, позже о 14. На утро, 20 июля, из-за обстрела Николаева пострадали 24 человека.

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