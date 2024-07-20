В Миколаєві зросла кількість загиблих через удар РФ

Атака РФ по Миколаєву

Російські війська вдарили по Миколаєву увечері, 19 липня. "Приліт" ракети Х-59 припав на житловий квартал - дитсадок, житлові будинки, дитячий майданчик.

Спочатку повідомлялося про трьох загиблих, у тому числі дитину. Число постраждалих постійно зростало. Спочатку повідомлялося про п'ятьох поранених, потім - про 10, пізніше про 14. На ранок, 20 липня, через обстріл Миколаєва постраждали 24 особи.

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