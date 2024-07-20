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В Миколаєві зросла кількість загиблих через удар РФ

Фото: через атаку на Миколаїв 19 липня загинули вже четверо людей (Юлія Акімова, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У лікарні помер один із постраждалих після удару РФ по Миколаєву. Вже четверо загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.

"На жаль, стало відомо, що у лікарні помер чоловік. Станом на зараз вже четверо загиблих через російський приліт, у тому числі і дитина", - розповів він.

Атака РФ по Миколаєву

Російські війська вдарили по Миколаєву увечері, 19 липня. "Приліт" ракети Х-59 припав на житловий квартал - дитсадок, житлові будинки, дитячий майданчик.

Спочатку повідомлялося про трьох загиблих, у тому числі дитину. Число постраждалих постійно зростало. Спочатку повідомлялося про п'ятьох поранених, потім - про 10, пізніше про 14. На ранок, 20 липня, через обстріл Миколаєва постраждали 24 особи.

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