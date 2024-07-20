В Миколаєві зросла кількість загиблих через удар РФ

У лікарні помер один із постраждалих після удару РФ по Миколаєву. Вже четверо загиблих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.
"На жаль, стало відомо, що у лікарні помер чоловік. Станом на зараз вже четверо загиблих через російський приліт, у тому числі і дитина", - розповів він.
Російські війська вдарили по Миколаєву увечері, 19 липня. "Приліт" ракети Х-59 припав на житловий квартал - дитсадок, житлові будинки, дитячий майданчик.
Спочатку повідомлялося про трьох загиблих, у тому числі дитину. Число постраждалих постійно зростало. Спочатку повідомлялося про п'ятьох поранених, потім - про 10, пізніше про 14. На ранок, 20 липня, через обстріл Миколаєва постраждали 24 особи.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.