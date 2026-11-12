В Николаеве изменят тарифы на электротранспорт с 1 декабря: новые цены и советы пассажирам

Жителей и гостей Николаева предупредили, что стоимость проезда в городском электротранспорте скоро изменится. Платить по новым тарифам придется уже с 1 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы коммунального предприятия Николаевского городского совета "Николаевэлектротранс" в Facebook.

С какой просьбой обратились к пассажирам

В КП НГС "Николаевэлектротранс" рассказали, что нынешняя стоимость проезда будет действовать до 30 ноября включительно.

"Просим не покупать билеты про запас", - подчеркнули в коммунальном предприятии.

Гражданам объяснили, что с 1 декабря 2026 года будут действовать:

новые тарифы;

новые билеты.

"Поэтому покупайте только то количество билетов, которое планируете использовать до конца ноября", - посоветовали пассажирам.

Где искать информацию о новой стоимости проезда

Сообщается, что информация об обновленной стоимости проезда будет постепенно появляться:

в подвижном составе (городского электротранспорта);

на официальном сайте КП НГС "Николаевэлектротранс".

Исходя из данных, имеющихся на сайте предприятия по состоянию на 12 ноября, стоимость полного разового билета составляет:

15 гривен - в стационарных точках продаж;

15 гривен - у водителя;

12 гривен - по единому QR-коду для всех банков.

Разовый льготный студенческий билет (в стационарных точках продаж) стоит 8 гривен.

Стоимость проездных и разовых билетов на электротранспорт в Николаеве (инфографика: mkelektrotrans.mk.ua/tickets)

Тем временем новая стоимость билетов, исходя из опубликованной КП НГС "Николаевэлектротранс" инфографики, составит 20 гривен за поездку (или 18 гривен - по единому QR-коду).

Студенты же смогут покупать билеты (в стационарных точках продаж) по 10 гривен.

Информация для пассажиров об изменении стоимости проезда (инфографика: facebook.com/nikeltrans)

Изменится стоимость и других проездных билетов - на один день (для трамвая и троллейбуса вместе), на двое суток, на 7 и 15 дней, на месяц, а также на студенческий абонемент.

Почему стоимость проезда решили изменить

В коммунальном предприятии напомнили, что работа городского электротранспорта нуждается в значительных финансовых ресурсах.

Речь идет не только про непосредственную перевозку пассажиров, но и про:

содержание подвижного состава;

ремонт транспортной инфраструктуры;

обеспечение работы предприятия и надлежащих условий ежедневного функционирования всех его подразделений.

Сообщается при этом, что за последнее время существенно выросли основные затраты, от которых напрямую зависит работа КП "Николаевэлектротранс".

"Изменение стоимости проезда - это необходимость, продиктованная экономическими условиями работы городского электротранспорта", - подчеркнули в предприятии.

С какими именно трудностями сталкивается КП

"Мы понимаем, что этот вопрос касается каждого пассажира. Поэтому считаем важным открыто объяснять, из чего состоят расходы предприятия и какие факторы влияют на стоимость перевозок", - сообщили в коммунальном предприятии.

Электроэнергия.

Для бытовых потребителей цена на электроэнергию остается фиксированной, однако предприятия покупают ее по другим условиям (по рыночным ценам).

Соответственно, расходы на электроэнергию, необходимую для движения трамваев и троллейбусов, растут.

Горючее.

Дизельное топливо необходимо для работы генераторов, которые предприятие использует при отключении электроэнергии для подзарядки троллейбусов с автономным ходом.

Это позволяет поддерживать работу электротранспорта и сохранять движение на городских маршрутах даже в условиях энергетических ограничений, вызванных вражескими обстрелами.

Кроме того, топливо используется:

для обеспечения работы служебного транспорта;

для выполнения ремонтных работ на транспортной инфраструктуре.

Ремонт и содержание инфраструктуры.

Возрастает стоимость материалов, запчастей и комплектующих, необходимых для ремонта трамвайных путей, контактной сети, опор и другого оборудования.

"Все это требует постоянных вложений, ведь от технического состояния инфраструктуры зависят безопасность и качество перевозок", - констатировали в КП.

Развитие транспортной сети.

Предприятие продолжает развивать транспортную сеть:

открывать новые направления;

увеличивать объемы перевозок.

Это требует привлечения дополнительных специалистов и обеспечения работы всех подразделений.

Уточняется, что сегодня коллектив КП "Николаевэлектротранс" насчитывает 848 работников (что является наибольшим количеством за последние 30 лет).

Причем, каждый из них выполняет свою важную функцию для обеспечения ежедневной работы городского электротранспорта.

"Все эти составляющие формируют реальную себестоимость перевозок. И когда растет стоимость электроэнергии, горючего, материалов, запчастей и других необходимых ресурсов, это оказывает непосредственное влияние на расходы предприятия", - объяснили гражданам.

В заключение в КП напомнили, что это важно для того, чтобы сохранять имеющиеся маршруты, поддерживать необходимое количество транспорта на линиях, своевременно ремонтировать подвижной состав и инфраструктуру, а также продолжать развивать транспортное сообщение города.