В Николаеве впервые с 2022 года из кранов течет вода, но есть нюанс

В Николаеве впервые с 2022 года возобновили централизованное снабжение пресной водой. В начале полномасштабного вторжения россияне взорвали ключевой магистральный водопровод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера Алексея Кулебу и мэра города Александра Сенкевича.

Как рассказал Кулеба, для того, чтобы вернуть людям доступ к пресной воде был построен новый водопровод. В частности, полностью построен новый трубопровод протяженностью 136 км - в две нитки по 67,9 км каждая. Установлены насосные станции.

"В августе состоялось тестовое заполнение сети с соблюдением всех технологических норм. Сегодня пресная вода поступает к потребителям", - сообщил Кулеба.

Он отметил, что новая система защищена от обстрелов, насколько это возможно в условиях войны, а кабельные линии проложены под землей. Также есть укрытия для персонала, резервные генераторы и современное оборудование.

В то же время Сенкевич сообщил, что водопровод уже подключен к очистным сооружениям водоканала. Однако в самих трубах города вода постепенно будет меняться.

Именно поэтому сейчас воду из крана нельзя употреблять.

"Продолжается промывка сетей. В ближайшее время будем открывать гидранты, поэтому не удивляйтесь, если увидите "утечки". Это плановые работы, не аварии", - сообщил он.