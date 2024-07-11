Города повышают стоимость проезда. Подорожает ли транспорт в Киеве: ответ КГГА
В украинских городах повышают стоимость поезда в городском транспорте. Цены уже выросли в Виннице и Ивано-Франковске. Некоторые города планируют повысить тарифы в ближайшие месяцы.
Планируют ли увеличить тарифы за проезд в городском коммунальном транспорте, в комментарии РБК-Украина ответили в КГГА.
Повысят ли цены за проезд в Киеве
Пока повышать стоимость проезда в городском транспорте не планируют, отмечают в ответ на запрос РБК-Украина в киевской городской государственной администрации.
"О вопросе повышения стоимости проезда в коммунальном транспорте города Киева в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА сообщили, что в настоящее время вопрос пересмотра цен на проезд в общественном транспорте Киева не рассматривается", – говорится в сообщении пресс-службы.
Тем временем с 1 июля по 31 августа проезд для школьников в общественном транспорте Киева платный. Бесплатно и с частичной оплатой школьники могут ездить в транспорте во время учебного года. В то же время, школьники могут купить проездной на месяц или на вторую половину месяца со скидкой в 75% – через приложение Киев Цифровой или терминал самообслуживания.
Фото: Пока вопрос роста тарифов в транспорте Киева не рассматривается, говорят РБК-Украина в КГГА (Виталий Носач/РБК-Украина)
Сколько стоит проезд в Киеве и как сэкономить деньги
Сейчас стоимость проезда в автобусе, трамвае, троллейбусе, метрополитене, фуникулере Киева составляет 8 грн., в городской электричке – 15 грн. Проезд в маршрутках в черте города стоит 12-15 грн.
Сэкономить на проезде в коммунальном транспорте Киева можно, пополняя транспортную карту: чем больше поездок покупаете, тем ниже стоимость разового использования карты. К примеру, при покупке 10 поездок можно сэкономить 3 грн, а при покупке 50 поездок – 75 грн.
Цена за саму транспортную карточку составляет 75 грн – ее стоимость увеличили с 1 апреля этого года. Кроме того, проездной на городской транспорт в Киеве можно купить на весь месяц или на половину, на один вид транспорта или несколько.
Напомним, правила перевозки пассажиров общественным транспортом четко определяют, как должны вести себя все участники дорожного движения во время поездок. Мы писали, что нужно знать о правилах проезда в общественном транспорте.
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