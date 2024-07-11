Города повышают стоимость проезда. Подорожает ли транспорт в Киеве: ответ КГГА

В украинских городах повышают стоимость поезда в городском транспорте. Цены уже выросли в Виннице и Ивано-Франковске. Некоторые города планируют повысить тарифы в ближайшие месяцы.

Планируют ли увеличить тарифы за проезд в городском коммунальном транспорте, в комментарии РБК-Украина ответили в КГГА.

Повысят ли цены за проезд в Киеве

Пока повышать стоимость проезда в городском транспорте не планируют, отмечают в ответ на запрос РБК-Украина в киевской городской государственной администрации.

"О вопросе повышения стоимости проезда в коммунальном транспорте города Киева в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА сообщили, что в настоящее время вопрос пересмотра цен на проезд в общественном транспорте Киева не рассматривается", – говорится в сообщении пресс-службы.

Тем временем с 1 июля по 31 августа проезд для школьников в общественном транспорте Киева платный. Бесплатно и с частичной оплатой школьники могут ездить в транспорте во время учебного года. В то же время, школьники могут купить проездной на месяц или на вторую половину месяца со скидкой в 75% – через приложение Киев Цифровой или терминал самообслуживания.

Фото: Пока вопрос роста тарифов в транспорте Киева не рассматривается, говорят РБК-Украина в КГГА (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сколько стоит проезд в Киеве и как сэкономить деньги

Сейчас стоимость проезда в автобусе, трамвае, троллейбусе, метрополитене, фуникулере Киева составляет 8 грн., в городской электричке – 15 грн. Проезд в маршрутках в черте города стоит 12-15 грн.

Сэкономить на проезде в коммунальном транспорте Киева можно, пополняя транспортную карту: чем больше поездок покупаете, тем ниже стоимость разового использования карты. К примеру, при покупке 10 поездок можно сэкономить 3 грн, а при покупке 50 поездок – 75 грн.

Цена за саму транспортную карточку составляет 75 грн – ее стоимость увеличили с 1 апреля этого года. Кроме того, проездной на городской транспорт в Киеве можно купить на весь месяц или на половину, на один вид транспорта или несколько.