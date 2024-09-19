Дороже, чем в Киеве. В одном из городов Полтавской области существенно подорожает проезд
В Кременчуге Полтавской области с 1 октября значительно вырастет стоимость проезда в троллейбусах. Цена билета будет больше, чем в Киеве.
Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на онлайн-трансляцию заседания исполнительного комитета Кременчугского городского совета 19 сентября.
Начиная с октября, за проезд в троллейбусах Кременчуга придется заплатить 12 гривен, сейчас стоимость составляет 10 гривен. Отметим, что в Киеве по состоянию на 19 сентября билет на троллейбус стоит 8 гривен.
Также в Кременчуге есть возможность приобрести проездной билет, стоимость которого составит:
- ученический – 200 грн в месяц
- студенческий – 230 грн в месяц
- для граждан – 600 грн в месяц
- для предприятий, учреждений и организаций – 1000 грн в месяц
- комбинированные для населения (троллейбус и автобус) – 800 грн в месяц
Решение о повышении стоимости проезда поддержали все члены исполкома, присутствовавшие на заседании.
Ранее городской голова Кременчуга Виталий Малецкий объяснял, что тарифы на проезд в троллейбусах придется поднять из-за повышения тарифов на электроэнергию.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Киеве тестируют систему безбилетного проезда в общественном транспорте. Функционал нового сервиса уже готов и проходит испытания на нескольких маршрутах "Киевпасстранса". Новая система позволяет пассажирам совершать поездку без бумажных билетов – достаточно зайти в мобильное приложение, оплатить проезд и уехать. Валидаторы при этом не нужны, поскольку процесс происходит через самовалидацию.
Также мы писали, какое наказание предусмотрено в Украине за неоплаченный проезд в общественном транспорте. Предусмотрена административная ответственность, что означает возможность получить штраф прямо на месте. Юристы подчеркивают, что контролеры должны действовать согласно правилам: во время проверки они должны показать служебные удостоверения, а при наложении штрафа – выдавать квитанцию установленного образца.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.