В Николаеве прогремел взрыв, россияне ударили по городу

Обстрелы Украины

Российские захватчики почти ежедневно атакуют Украину дронами-камикадзе. Кроме того, оккупанты возобновили комбинированные обстрелы, атакуя украинскую энергетику. Россияне используют ракеты разных типов и беспилотники.

К примеру, минувшей ночью, 14 мая, российская армия выпустила по Украине 18 "Шахедов". Силы ПВО сбили все вражеские дроны.

Добавим, что на фоне массированных атак России ситуация со светом в Украине ухудшилась. Вчера и сегодня вводились экстренные отключения света для населения. Больше об отключении света - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.