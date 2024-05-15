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В Николаеве прогремел взрыв, россияне ударили по городу

Фото: в Николаеве прогремел взрыв во время воздушной тревоги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Взрыв в Николаеве прогремел в среду, 15 мая. Военные предупреждали об угрозе баллистики в восточных и южных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича в Telegram.

"В городе раздался взрыв. Выясняем. Будьте в безопасных местах", - написал мэр.

Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения оккупантами баллистики с востока и юга. Почти в половине областей Украины была объявлена воздушная тревога.

В Николаевской области сирены воздушной тревоги завыли около 11:32.

Обновлено в 11:50

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что город атаковали. По его словам, зафиксировано два "прилета".

Карта воздушных тревог по состоянию на 11:40

 

 

Обстрелы Украины

Российские захватчики почти ежедневно атакуют Украину дронами-камикадзе. Кроме того, оккупанты возобновили комбинированные обстрелы, атакуя украинскую энергетику. Россияне используют ракеты разных типов и беспилотники.

К примеру, минувшей ночью, 14 мая, российская армия выпустила по Украине 18 "Шахедов". Силы ПВО сбили все вражеские дроны.

Добавим, что на фоне массированных атак России ситуация со светом в Украине ухудшилась. Вчера и сегодня вводились экстренные отключения света для населения. Больше об отключении света - в материале РБК-Украина.

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