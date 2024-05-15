У Миколаєві пролунав вибух, росіяни вдарили по місту

Обстріли України

Російські загарбники майже щоденно атакують Україну дронами-камікадзе. Крім того, окупанти відновили комбіновані обстріли, атакуючи українську енергетику. Росіяни застосовують ракети різних типів та безпілотники.

До прикладу, минулої ночі, 14 травня, російська армія випустила по Україні 18 "Шахедів". Сили ППО збили всі ворожі дрони.

Додамо, що на тлі масованих атак Росії ситуація зі світлом в Україні погіршилася. Вчора та сьогодні вводилися екстрені відключення світла для населення. Більше про відключення світла - у матеріалі РБК-Україна.

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