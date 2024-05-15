Отключения неизбежны. Почему в Украине снова начались перебои со светом и какие графики

По всей Украине из-за дефицита в энергосистеме отключения света коснулись и бытовых потребителей. Энергетики объясняют, что решить проблему только путем отключений для бизнеса не получится, поэтому призывают украинцев готовиться к сложному периоду и просят экономно относиться к потреблению.

При подготовке материала использовались: заявления главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого и гендиректора компании YASNO Сергея Коваленко, ДТЭК и данные от облэнерго по регионам.

РБК-Украина в материале объясняет, почему отключения света неизбежны и есть ли графики.

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В чем проблема

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объяснил причину внезапных отключений для бытовых потребителей. По его словам, произошло резкое увеличение потребления электроэнергии, что, в частности, связано с похолоданием.

Энергосистеме не удалось справиться, поэтому ввели ограничения для населения. По его словам, вчера вечером и до конца суток отключения коснулись 10% потребителей во всех областях. Исключение - объекты критической инфраструктуры.

"Проблема заключается не в том, что в какую-то область нельзя доставить электричество, а в том, что не хватает совокупной мощности электростанций для того, чтобы покрыть потребление, а для покрытия дефицита не хватает импорта. Каждая область несет солидарное бремя отключений", - заявил вечером 14 мая Кудрицкий в эфире телемарафона.

По его словам, на увеличение потребления могли повлиять обогреватели, а вечером оно растет после возвращения людей с работы.

Почему отключения неизбежны

Отключение света у населения "было только вопросом времени", и это в итоге произошло, констатирует генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко.

"Последние недели был полный диссонанс. Несмотря на обстрелы, у нас с вами не было понимания, насколько ситуация сложна. В то же время мы потеряли большинство маневрового поколения. Но энергетики 24/7 придумывали схемы, как сделать так, чтобы мы не почувствовали последних атак врага. И им это удавалось... Однако не сегодня", - написал Коваленко на своей странице в Facebook.

Он пояснил, что дефицит никуда не делся, импорт имеет физические ограничения, а спрос на товар под названием электроэнергия существенно возрастает из-за низкой температуры. И если сегодня низкую, то летом наоборот - из-за нагрузки в связи с жарой.

"В результате обстрелов мы потеряли 8 ГВт мощностей. И в первую очередь маневровых мощностей как ТЭС или гидроэлектростанций. А значит, нас ждет сложный период. И не столько летом, когда мы переживем эти отключения, сколько зимой", - предупредил Коваленко.

При этом он подчеркнул - сейчас делается все, чтобы изменить ситуацию.

"Очень важно, чтобы наш бизнес мог работать, чтобы у нас было кому создавать ВВП, усиливать армию, чтобы у людей была работа. Поэтому переводить весь дефицит на бизнес неправильно. Если мы хотим победить, то нужно делать паритет между населением и бизнесом, поэтому, к сожалению, отключения для нас с вами неизбежны", - констатирует Коваленко.

Он добавил, что пока будет решаться вопрос, нужно пройти этот сложный путь и каждый должен ограничить свое потребление э/э.

Где выключают свет, есть ли графики

Напомним, что еще вчера вечером по Украине начали фиксировать выключение света. Как впоследствии уточнили в "Укрэнерго", вынужденно были введены контролируемые аварийные отключения во всех регионах с 21:00 до 24:00.

Уже к утру ограничения снова почувствовали все регионы. Поскольку с 6:40 до 09:00 были применены контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины. В ДТЭК отчитались, что свет уже возвращают в дома киевлянам, а также жителям Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей.

Что касается стабилизационных графиков, всем известных еще во время блекаутов, то в этот раз они по меньшей мере пока применялись. Речь идет об аварийных и экстренных отключениях из-за сложной ситуации в энергосистеме.

"Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики, размещенные на сайте, - не действуют", - пояснили в ДТЭК для жителей Киева.

Жители некоторых регионов могли наблюдать, что у них действовали очереди и специальные графики отключений (СГАО), как в Винницкой области, и графики аварийных отключений (ГАО). Как в Сумской, Черниговской, Полтавской Волынской, Львовской, Закарпатской областях и на Прикарпатье. Но следует отметить, что каждая очередь ГАО - это перечень линий электропередач, которые должны быть немедленно отключены в соответствии с тем, сколько нагрузки нужно снять по распоряжению "Укрэнерго". То есть ГАО - это не конкретные адреса потребителей и сроки отключения.

Важно. Ограничения действовали для бытовых потребителей до 9 утра. Но, что касается промышленности, то сегодня в течение всех суток - с 00:00 до 24:00 для них будут действовать графики ограничения мощности.

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