В Николаеве прозвучал громкий взрыв

В Николаеве сегодня днем, 29 сентября, прозвучал громкий взрыв. Сразу после него в областном центре была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НикВести .

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил , что взрыв произошел в районе остановки общественного транспорта. Удар был нанесен кассетными снарядами, в результате обстрела есть жертвы.

"Спокойно, Нико (Николаев - ред.). Ситуация в норме. Подробности со временем", - отметил пресс-офицер.

Спикер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук также прокомментировал информацию о взрыве.

Пока о последствиях взрыва в городе и о пострадавших ничего не сообщается. До окончания воздушной тревоги рекомендуется оставаться в укрытии.

Напомним, что ночью 29 сентября оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев, применив систему С-300. В результате удара есть разрушения.

Также российские войска ночью 27 сентября в очередной раз обстреляли Николаев. Враг ударил по центру города из РСЗО "Смерч". Вследствие чего повреждены ряд гражданских объектов.

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