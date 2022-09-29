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У Миколаєві пролунав гучний вибух

Фото: у Миколаєві пролунав гучний вибух (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Миколаєві сьогодні вдень 29 вересня пролунав гучний вибух. Одразу після нього в обласному центрі було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НікВести .

Поки що про наслідки вибуху в місті та про постраждалих нічого не повідомляється. До закінчення повітряної тривоги рекомендується залишатися в укритті.

Нагадаємо, що вночі 29 вересня окупанти вкотре обстріляли Миколаїв, застосувавши систему С-300. Внаслідок удару є руйнування.

Також російські війська вночі 27 вересня вкотре обстріляли Миколаїв. Ворог ударив по центру міста із РСЗВ "Смерч". Внаслідок чого пошкоджено низку цивільних об'єктів.

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