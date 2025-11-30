ua en ru
Зеленский назвал количество дронов и ракет, которыми РФ атаковала Украину за неделю

Воскресенье 30 ноября 2025 10:15
UA EN RU
Зеленский назвал количество дронов и ракет, которыми РФ атаковала Украину за неделю Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

За последнюю неделю российские войска выпустили по Украине почти 1400 ударных дронов, 1100 КАБов и 66 ракет различных типов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Такие удары происходят каждый день. Только в течение этой недели россияне использовали почти 1400 ударных дронов, 1100 управляемых авиационных бомб и 66 ракет против наших людей", - отметил Зеленский.

По его словам, именно поэтому каждый день важно усиливать устойчивость Украины. Ракеты и системы ПВО - нужны, и так же нужно активно работать с партнерами ради мира.

"Нужны реальные, надежные решения, которые помогут завершить войну. Спасибо всем, кто помогает", - добавил глава государства.

Удары РФ по Украине

Так, только этой ночью противник атаковал Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 122 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов. Большинство вражеских целей сбили силы ПВО.

Также напомним, что в ночь на 29 ноября россияне осуществили комбинированную атаку по Украине. Основной целью врага стал Киев, а также пострадала Киевская область. В частности, в пяти районах региона пострадали 14 человек.

Как известно, в Броварах минувшей ночью произошел пожар и произошло разрушение на последних двух этажах девятиэтажного дома. Также была повреждена частная застройка и авто.

В Бучанском районе тоже были последствия - уничтожены авто и разрушены дома. Кроме того, повреждена газовая инфраструктура и отделение "Новой почты".

Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

