ua ru
Чт, 27 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Николаеве прозвучали взрывы

Новина українською →
Николаев, Четверг 27 октября 2022 20:55
В Николаеве прозвучали взрывы Иллюстративное фото: в Николаеве прозвучали взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В четверг, 27 октября, в Николаеве были слышны взрывы. Воздушная тревога в Николаевской области пока не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Официальные источники пока не подтвердили информацию о взрывах. Местные СМИ также не раскрывают детали.

Обновлено 20:58

По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, в городе пока все спокойно.

Напомним, ранее стало известно, что в четверг, 27 октября, россияне обстреляли пограничные регионы Черниговской области из минометов.

Также мы писали, что утром, 27 октября, оккупанты обстреляли из "Градов" и ствольной артиллерии Хотинскую громаду Сумской области. Повреждены частные дома и инфраструктура.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев Взрыв Война России против Украины
NEWS
Тотальная экономия света в Украине: какие меры принимают по областям
Тотальная экономия света в Украине: какие меры принимают по областям
DAILY
"Азовец" Владислав Дутчак: Россияне сами сделали из украинцев националистов
Роман Чернышевкорреспондент "Азовец" Владислав Дутчак: Россияне сами сделали из украинцев националистов