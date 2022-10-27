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У Миколаєві пролунали вибухи

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Миколаїв, Четвер 27 жовтня 2022 20:55
У Миколаєві пролунали вибухи Ілюстративне фото: у Миколаєві пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У четвер, 27 жовтня, у Миколаєві було чути вибухи. Повітряна тривога у Миколаївській області поки не оголошена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Офіційні джерела поки що не підтвердили інформацію про вибухи. Місцеві ЗМІ також не розкривають деталей.

Оновлено 20:58

За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, у місті поки що все спокійно.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у четвер, 27 жовтня, росіяни обстріляли прикордонні регіони Чернігівської області з мінометів.

Також ми писали, що вранці, 27 жовтня, окупанти обстріляли з "Градів" та ствольної артилерії Хотинську громаду Сумської області. Пошкоджено приватні будинки та інфраструктуру.

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Миколаїв Вибух Війна Росії проти України
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