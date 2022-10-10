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В Николаеве прогремели взрывы

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Николаев, Понедельник 10 октября 2022 01:06
В Николаеве прогремели взрывы Фото: в Николаеве прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В понедельник ночью, 10 октября, в Николаеве прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

В городе и области объявлена воздушная тревога. Жителей просят оставаться в укрытиях.

Как сообщалось, в ночь на 1 октября российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Николаеву. Вражеская ракета С-300 попала в жилой дом и разрушила несколько квартир.

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