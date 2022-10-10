В Николаеве прогремели взрывы
Фото: в Николаеве прогремели взрывы (Getty Images)
В понедельник ночью, 10 октября, в Николаеве прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
В городе и области объявлена воздушная тревога. Жителей просят оставаться в укрытиях.
Как сообщалось, в ночь на 1 октября российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Николаеву. Вражеская ракета С-300 попала в жилой дом и разрушила несколько квартир.
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