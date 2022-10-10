В понедельник ночью, 10 октября, в Николаеве прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне .

В городе и области объявлена воздушная тревога. Жителей просят оставаться в укрытиях.

Как сообщалось, в ночь на 1 октября российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Николаеву. Вражеская ракета С-300 попала в жилой дом и разрушила несколько квартир.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.