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У Миколаєві пролунали вибухи

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Миколаїв, Понеділок 10 жовтня 2022 01:06
У Миколаєві пролунали вибухи Фото: у Миколаєві пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У понеділок уночі, 10 жовтня, в Миколаєві пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

У місті та області оголошено повітряну тривогу. Мешканців просять залишатися в укриттях.

Як повідомлялося, у ніч на 1 жовтня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Миколаєву. Ворожа ракета С-300 потрапила до житлового будинку та зруйнувала кілька квартир.

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