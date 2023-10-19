В Николаеве прозвучала серия взрывов

В Николаеве прозвучало несколько взрывов сегодня ночью, 19 октября. В городе и области объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
Глава ОВА и мэр города Александр Сенкевич сообщили о двух взрывах, которые были слышны в областном центре.
Тем временем, в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического оружия для восточных и юго-восточных регионов.
Жителей региона до окончания воздушной тревоги просят оставаться в укрытиях, или соблюдать правило "двух стен".
Удары по Николаеву
Российские оккупанты уже неоднократно обстреливали Николаев, в результате чего погибали и получали ранения мирные жители города. Наибольшему количеству обстрелов город поддавался во время оккупации правобережной части Херсонской области.
В частности, 10 июля для обстрела Николаева враг применил баллистическую ракету "Искандер". Тогда пострадал один человек.
Также россияне били по Николаеву 20 июля, в результате чего погиб один мирный житель.
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