В Николаеве прозвучала серия взрывов

Глава ОВА и мэр города Александр Сенкевич сообщили о двух взрывах, которые были слышны в областном центре.

Тем временем, в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического оружия для восточных и юго-восточных регионов.

Жителей региона до окончания воздушной тревоги просят оставаться в укрытиях, или соблюдать правило "двух стен".

Удары по Николаеву

Российские оккупанты уже неоднократно обстреливали Николаев, в результате чего погибали и получали ранения мирные жители города. Наибольшему количеству обстрелов город поддавался во время оккупации правобережной части Херсонской области.

В частности, 10 июля для обстрела Николаева враг применил баллистическую ракету "Искандер". Тогда пострадал один человек.

Также россияне били по Николаеву 20 июля, в результате чего погиб один мирный житель.