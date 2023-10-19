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У Миколаєві пролунала серія вибухів

Фото: у Миколаєві пролунала серія вибухів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Миколаєві пролунали кілька вибухів сьогодні вночі, 19 жовтня. У місті та області оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Голова ОВА та мер міста Олександр Сєнкевич повідомили про два вибухи, які було чути в обласному центрі.

Тим часом у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичної зброї для східних та південно-східних регіонів.

Жителів регіону до закінчення повітряної тривоги просять залишатися в укриттях, або дотримуватися правила "двох стін".

Удари по Миколаєву

Російські окупанти вже неодноразово обстрілювали Миколаїв, внаслідок чого гинули та отримували поранення мирні жителі міста. Найбільшій кількості обстрілів місто піддавалося під час окупації правобережної частини Херсонської області.

Зокрема, 10 липня для обстрілу Миколаєва ворог застосував балістичну ракету "Іскандер". Тоді постраждала одна людина.

Також росіяни били по Миколаєву 20 липня, внаслідок чого загинув один мирний житель.

 

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