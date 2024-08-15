В Николаеве пожар на асфальтном заводе, над городом поднялся дым (фото)

К слову, в начале мая пожар начался на территории деревообрабатывающего предприятия в Николаеве. Огонь охватил территорию площадью 2000 квадратных метров.

В ходе спасательных работ пожарные привлекли тактического робота Magirus Wolf R1.

Также 5 августа в Харькове на одном из объектов инфраструктуры загорелась деревянная часть грядильной установки. В сети распространяли видео с сильным пожаром.

Местные СМИ уточняли, что пожар был на территории предприятия "Турбоатом", которое является одним из самых крупных в мире турбиностроительных заводов.

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