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В Николаеве пожар на асфальтном заводе, над городом поднялся дым (фото)

Фото: над Николаевом поднялся дым (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Иван Носальский

Над Николаевом сегодня, 15 августа, поднялся густой дым. Причиной является пожар на территории асфальтного завода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича в Telegram, Главное управление ГСЧС в Николаевской области в Facebook и "НикВести".

Как рассказал городской глава, пожар начался в микрорайоне Великая Корениха. Он подчеркнул, что ситуация контролируемая.

При этом в ГСЧС уточнили, что горят автомобильные шины и сухая трава ориентировочной площадью 4 га. Тушение пожара продолжается.

 

Фото: в Николаеве на одном из заводов начался пожар (facebook.com/DSNSMYKOL)

Спикер Главного управления ГСЧС в Николаевской области Иляна Пацюк в комментарии "Никвести" рассказала, что по предварительной информации, пожар начался на территории асфальтного завода. 

К слову, в начале мая пожар начался на территории деревообрабатывающего предприятия в Николаеве. Огонь охватил территорию площадью 2000 квадратных метров.

В ходе спасательных работ пожарные привлекли тактического робота Magirus Wolf R1.

Также 5 августа в Харькове на одном из объектов инфраструктуры загорелась деревянная часть грядильной установки. В сети распространяли видео с сильным пожаром.

Местные СМИ уточняли, что пожар был на территории предприятия "Турбоатом", которое является одним из самых крупных в мире турбиностроительных заводов.

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НиколаевПожар