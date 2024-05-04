В Николаеве вспыхнул масштабный пожар, горело предприятие (фото последствий)

Масштабный пожар произошел в Николаеве в ночь на 4 мая. Там горело деревообрабатывающее предприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ГСЧС в Николаевской области.

Как отмечают в ГСЧС, к ликвидации пожара был привлечен тактический робот Magirus Wolf R1. Тушение осложняется сильным порывистым ветром, что способствует быстрому распространению огня.

Пожар вспыхнул в Ингульском районе на территории деревообрабатывающего предприятия. Огонь охватил территорию площадью в 2000 квадратных метров. На месте инцидента работало 64 пожарных и 17 единиц техники.

Напомним, вчера, 3 мая, в Берлине произошел пожар на заводе Iris-T. Там хранилась серная кислота и цианид меди. Из-за пожара часть города окутал токсичный дым, жителям рассылали предупреждение об угрозе.

Также отметим, что в Харькове в ночь на 4 мая произошло три пожара из-за атаки дронов. Известно, что ранения получили четыре человека, в том числе один ребенок.

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