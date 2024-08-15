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У Миколаєві пожежа на асфальтному заводі, над містом здійнявся дим (фото)

Фото: над Миколаєвом здійнявся дим (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Іван Носальський

Над Миколаєвом сьогодні, 15 серпня, здійнявся густий дим. Причиною є пожежа біля асфальтного заводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколаєва Олександра Сенкевича в Telegram , Головне управління ДСНС у Миколаївській області у Facebook та "НикВести".

Як розповів міський голова, пожежа розпочалася у мікрорайоні Велика Корениха. Він наголосив, що ситуація контрольована.

При цьому у ДСНС уточнили, що горять автомобільні шини та суха трава орієнтовною площею 4 га. Гасіння пожежі продовжується.

 

Фото: у Миколаєві на одному із заводів почалася пожежа (facebook.com/DSNSMYKOL)

Спікер Головного управління ДСНС у Миколаївській області Іляна Пацюк у коментарі "Никвести" розповіла, що за попередньою інформацією, пожежа розпочалася на території асфальтного заводу.

До речі, на початку травня пожежа розпочалася на території деревообробного підприємства у Миколаєві. Вогонь охопив територію площею 2000 кв.

У ході рятувальних робіт пожежники залучили тактичного робота Magirus Wolf R1.

Також 5 серпня в Харкові на одному з об'єктів інфраструктури загорілася дерев'яна частина грядильної установки. У мережі розповсюджували відео із сильною пожежею.

Місцеві ЗМІ уточнювали, що пожежа була на території підприємства "Турбоатом", яке є одним із найбільших у світі турбінобудівних заводів.

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МиколаївПожежа