У Миколаєві пожежа на асфальтному заводі, над містом здійнявся дим (фото)

До речі, на початку травня пожежа розпочалася на території деревообробного підприємства у Миколаєві. Вогонь охопив територію площею 2000 кв.

У ході рятувальних робіт пожежники залучили тактичного робота Magirus Wolf R1.

Також 5 серпня в Харкові на одному з об'єктів інфраструктури загорілася дерев'яна частина грядильної установки. У мережі розповсюджували відео із сильною пожежею.

Місцеві ЗМІ уточнювали, що пожежа була на території підприємства "Турбоатом", яке є одним із найбільших у світі турбінобудівних заводів.

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