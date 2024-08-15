ua en ru
Чт, 15 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Николаеве пожар на асфальтном заводе, над городом поднялся дым (фото)

Николаев, Четверг 15 августа 2024 19:49
UA EN RU
В Николаеве пожар на асфальтном заводе, над городом поднялся дым (фото) Фото: над Николаевом поднялся дым (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Иван Носальский

Над Николаевом сегодня, 15 августа, поднялся густой дым. Причиной является пожар на территории асфальтного завода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича в Telegram, Главное управление ГСЧС в Николаевской области в Facebook и "НикВести".

Как рассказал городской глава, пожар начался в микрорайоне Великая Корениха. Он подчеркнул, что ситуация контролируемая.

При этом в ГСЧС уточнили, что горят автомобильные шины и сухая трава ориентировочной площадью 4 га. Тушение пожара продолжается.

Фото: в Николаеве на одном из заводов начался пожар (facebook.com/DSNSMYKOL)

Спикер Главного управления ГСЧС в Николаевской области Иляна Пацюк в комментарии "Никвести" рассказала, что по предварительной информации, пожар начался на территории асфальтного завода.

К слову, в начале мая пожар начался на территории деревообрабатывающего предприятия в Николаеве. Огонь охватил территорию площадью 2000 квадратных метров.

В ходе спасательных работ пожарные привлекли тактического робота Magirus Wolf R1.

Также 5 августа в Харькове на одном из объектов инфраструктуры загорелась деревянная часть грядильной установки. В сети распространяли видео с сильным пожаром.

Местные СМИ уточняли, что пожар был на территории предприятия "Турбоатом", которое является одним из самых крупных в мире турбиностроительных заводов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев Пожар
NEWS
"Ахмат" и не только. Появились подробности взятия в плен 100 россиян в Курской области
"Ахмат" и не только. Появились подробности взятия в плен 100 россиян в Курской области
DAILY
Буря в стакане. Зачем Путин и Орбан устроили политический спектакль из-за нефти и санкций
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Буря в стакане. Зачем Путин и Орбан устроили политический спектакль из-за нефти и санкций