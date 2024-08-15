У Миколаєві пожежа на асфальтному заводі, над містом здійнявся дим (фото)

Над Миколаєвом сьогодні, 15 серпня, здійнявся густий дим. Причиною є пожежа біля асфальтного заводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколаєва Олександра Сенкевича в Telegram , Головне управління ДСНС у Миколаївській області у Facebook та "НикВести".

Як розповів міський голова, пожежа розпочалася у мікрорайоні Велика Корениха. Він наголосив, що ситуація контрольована. При цьому у ДСНС уточнили, що горять автомобільні шини та суха трава орієнтовною площею 4 га. Гасіння пожежі продовжується. Фото: у Миколаєві на одному із заводів почалася пожежа (facebook.com/DSNSMYKOL) Спікер Головного управління ДСНС у Миколаївській області Іляна Пацюк у коментарі "Никвести" розповіла, що за попередньою інформацією, пожежа розпочалася на території асфальтного заводу.