В Николаеве перебои с водой: что произошло

Проблемы с водоснабжением Николаева

Проблемы с водоснабжением в Николаеве начались еще с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации.

В апреле 2022 года из-за уничтожения врагом водопровода "Днепр-Николаев" в Херсонской области город остался без централизованного снабжения питьевой водой. С мая того же года в Николаеве начали поставлять техническую воду.

Проблема с водой также ухудшилась после того, как российские террористы взорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области 6 июня 2023 года. В результате часть территорий Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей была затоплена.

Сейчас жители Николаева получают воду из резервного источника, который вызывает немало вопросов относительно ее качества и высокого содержания солей.

Все это время государственная и местная власть искали пути восстановления полноценного питьевого водоснабжения в городе.

Окончательное решение было принято в 2024 году: новый водопровод будут прокладывать из Новой Одессы, а средства на это предусмотрели в государственном бюджете.

Как николаевцы справляются в таких тяжелых бытовых условиях и как решается вопрос о восстановлении водоснабжения, - в интервью РБК-Украина рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

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