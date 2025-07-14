В Николаеве перебои с водой: что произошло

В понедельник, 14 июля, в Николаеве произошла авария на объекте водоснабжения. Жителей предупредили о возможных перебоях с водой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОГА Виталия Кима в Telegram.
"Николаев. Произошла авария на объекте Управления каналов реки Ингулец. Возможны перебои с водоснабжением", - говорится в сообщении.
По словам Кима, аварийную ситуацию должны устранить в течение суток. На месте уже работают ремонтные бригады, чтобы восстановить стабильное водоснабжение для города.
Жителей призывают запастись водой и следить за обновлением.
Проблемы с водоснабжением в Николаеве начались еще с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации.
В апреле 2022 года из-за уничтожения врагом водопровода "Днепр-Николаев" в Херсонской области город остался без централизованного снабжения питьевой водой. С мая того же года в Николаеве начали поставлять техническую воду.
Проблема с водой также ухудшилась после того, как российские террористы взорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области 6 июня 2023 года. В результате часть территорий Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей была затоплена.
Сейчас жители Николаева получают воду из резервного источника, который вызывает немало вопросов относительно ее качества и высокого содержания солей.
Все это время государственная и местная власть искали пути восстановления полноценного питьевого водоснабжения в городе.
Окончательное решение было принято в 2024 году: новый водопровод будут прокладывать из Новой Одессы, а средства на это предусмотрели в государственном бюджете.
Как николаевцы справляются в таких тяжелых бытовых условиях и как решается вопрос о восстановлении водоснабжения, - в интервью РБК-Украина рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.
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