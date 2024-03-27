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В Николаеве построят новый водопровод, проект подготовят в короткие сроки, - Шмыгаль

Среда 27 марта 2024 16:45
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В Николаеве построят новый водопровод, проект подготовят в короткие сроки, - Шмыгаль Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Сергей Пышкин

Вследствие российских террористических обстрелов, а также подрыва Каховской ГЭС в Николаеве возникла проблема с водоснабжением. В городе построят новый водопровод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Вследствие постоянных российских обстрелов в начале полномасштабного вторжения и подрыва Россией Каховской ГЭС в Николаеве возникла проблема с водоснабжением. Для ее решения Правительство в целом выделило уже более 1,3 млрд гривен. Обеспечена подача технической воды", - рассказал премьер.

В частности для улучшения доступа к питьевой воде, сейчас разрабатывается комплексное решение, которое также включает строительство нового водопровода. Соответствующий проект подготовят уже в короткие сроки. Сегодня же, 27 марта, во время заседания были рассмотрены предложения и источники поступления средств.

"По результатам совещания поручил обеспечить бесперебойную подачу технической воды в Николаев в течение этого года, а также безотлагательно начать проектирование и строительство нового водопровода для обеспечения города питьевой водой", - добавил Шмыгаль.

Проблемы с водоснабжением Николаева

Еще в апреле 2022 года российские террористы разрушили водопровод, через который город получал питьевую воду.

В марте 2023 года директор "Николаевводоканала" Борис Дуденко предупреждал о риске разрушения системы канализации из-за влияния соленой воды. По его словам, в городе были ликвидированы сотни утечек, а после подачи соленой воды количество аварий в сутки возросло до 10-15 раз.

Как отметил выше Шмыгаль, проблема с водой также ухудшилась после того, как российские террористы подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области 6 июня 2023 года. В результате часть территорий Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей была затоплена.

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