У Миколаєві перебої з водою: що сталося

Проблеми з водопостачанням Миколаєва

Проблеми з водопостачанням у Миколаєві почалися ще з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

У квітні 2022 року через знищення ворогом водогону "Дніпро-Миколаїв" у Херсонській області місто залишилося без централізованого постачання питної води. З травня того ж року у Миколаєві почали постачати технічну воду.

Проблема з водою також погіршилась після того, як російські терористи підірвали греблю Каховської ГЕС у Херсонській області 6 червня 2023 року. Внаслідок цього частина територій Херсонській, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей була затоплена.

Наразі мешканці Миколаєва отримують воду з резервного джерела, яке викликає чимало запитань щодо її якості та високого вмісту солей.

Увесь цей час державна та місцева влада шукали шляхи відновлення повноцінного питного водопостачання в місті.

Остаточне рішення було ухвалене у 2024 році: новий водогін прокладатимуть із Нової Одеси, а кошти на це передбачили у державному бюджеті.

Як миколаївці справляються в таких важких побутових умовах і як вирішується питання щодо відновлення водопостачання, - в інтерв'ю РБК-Україна розповів мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

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