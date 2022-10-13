В Николаеве раздаются взрывы

Жителей просят спуститься в укрытия и не пренебрегать сигналами тревоги.

Напомним, в понедельник ночью, 10 октября, российские оккупанты обстреляли Николаев ракетами C-300.

Как сообщалось, в ночь на 1 октября российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Николаеву. Вражеская ракета попала в жилой дом и разрушила несколько квартир.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.