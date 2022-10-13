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У Миколаєві лунають вибухи

Фото: у Миколаєві пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У четвер уночі, 13 жовтня, у Миколаєві знову пролунали вибухи. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

Мешканців просять спуститися в укриття та не нехтувати сигналами тривоги.

Нагадаємо, у понеділок уночі, 10 жовтня, російські окупанти обстріляли Миколаїв ракетами C-300.

Як повідомлялося, у ніч проти 1 жовтня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Миколаєву. Ворожа ракета потрапила до житлового будинку та зруйнувала кілька квартир.

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Миколаїв