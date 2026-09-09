"Метро" сделало официальное заявление после атаки на гипермаркет в Николаеве

Торговый центр "Метро" в Николаеве временно прекратил работу после повреждения в результате атаки российского дрона. В компании сообщили, что сейчас оценивают последствия удара и определяют дальнейшие шаги для восстановления объекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию metro.ua.

Торговый центр "Метро" в Николаеве временно прекратил работу после повреждения в результате атаки дрона. Объект расположен по адресу: проспект Героев Украины, 9д.

Удар по гражданской инфраструктуре произошел вечером 8 сентября. В результате атаки торговый центр получил повреждения. При этом, как сообщили в компании, среди сотрудников и клиентов "Метро" пострадавших нет.

"Метро" оценивает ущерб

Сейчас команда "Метро" занимается оценкой последствий атаки. Специалисты также определяют, какие работы необходимы для восстановления торгового центра и возвращения его к работе.

В компании подчеркнули, что прилагают все необходимые усилия для того, чтобы восстановить работу торгового центра как можно скорее.

Когда "Метро" откроется

На данный момент торговый центр "Метро" в Николаеве остается временно закрытым. Конкретную дату возобновления работы компания пока не назвала.

О времени открытия клиентов обещают проинформировать дополнительно. Соответствующая информация будет опубликована на сайте metro.ua, официальных страницах компании в социальных сетях, а также доведена до клиентов в рамках персональной коммуникации.