В Николаеве слышны взрывы: что известно
Фото: в Николаеве сообщают о взрывах 24 октября (иллюстрация/Getty Images)
В понедельник, 24 октября, в Николаеве раздаются взрывы. Они произошли буквально сразу после отбоя тревоги в области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.
"В Николаеве слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.
Буквально через 5 минут в городе и области снова объявили о тревоге.
Как сообщалось, в результате обстрела российскими оккупантами Николаева ночью 23 октября пять человек получили ранения.
Напомним, что 21 октября в Николаевской области был уничтожен российский реактивный штурмовик Су-25.
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