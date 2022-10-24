В Николаеве слышны взрывы: что известно

Фото: в Николаеве сообщают о взрывах 24 октября (иллюстрация/Getty Images)

В понедельник, 24 октября, в Николаеве раздаются взрывы. Они произошли буквально сразу после отбоя тревоги в области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"В Николаеве слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении. Буквально через 5 минут в городе и области снова объявили о тревоге.