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В Николаеве слышны взрывы: что известно

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Николаев, Понедельник 24 октября 2022 16:04
В Николаеве слышны взрывы: что известно Фото: в Николаеве сообщают о взрывах 24 октября (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 24 октября, в Николаеве раздаются взрывы. Они произошли буквально сразу после отбоя тревоги в области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"В Николаеве слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Буквально через 5 минут в городе и области снова объявили о тревоге.

Как сообщалось, в результате обстрела российскими оккупантами Николаева ночью 23 октября пять человек получили ранения.

Напомним, что 21 октября в Николаевской области был уничтожен российский реактивный штурмовик Су-25.

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