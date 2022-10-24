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У Миколаєві чути вибухи: що відомо

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Миколаїв, Понеділок 24 жовтня 2022 16:04
У Миколаєві чути вибухи: що відомо Фото: у Миколаєві повідомляють про вибухи 24 жовтня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 24 жовтня, у Миколаєві лунають вибухи. Вони сталися буквально одразу після відбою тривоги в області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"У Миколаєві чути звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.

Буквально через 5 хвилин в місті та області знову оголосили про тривогу.

Як повідомлялося, в результаті обстрілу російськими окупантами Миколаєва вночі 23 жовтня п'ятеро людей отримали поранення.

Нагадаємо, що 21 жовтня у Миколаївській області знищили російський реактивний штурмовик Су-25.

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