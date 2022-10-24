У Миколаєві чути вибухи: що відомо

Фото: у Миколаєві повідомляють про вибухи 24 жовтня (ілюстрація/Getty Images)

У понеділок, 24 жовтня, у Миколаєві лунають вибухи. Вони сталися буквально одразу після відбою тривоги в області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"У Миколаєві чути звуки вибухів", - йдеться в повідомленні. Буквально через 5 хвилин в місті та області знову оголосили про тривогу.