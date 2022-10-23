В результате ночного обстрела Николаева пять человек получили ранения
Фото: в результате ночного обстрела Николаева пять человек получили ранения (facebook.com/okPivden)
В результате обстрела российскими оккупантами Николаева ночью 23 октября пять человек получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевского облсовета Анну Замазееву.
По ее словам, троих пострадавших доставили в больницу, еще двоим оказана помощь амбулаторно.
Захватчики ударили ракетами по Николаеву и разрушили пятиэтажки и значительно повредили десятиэтажный жилой дом, а также теплотрассу, детскую площадку и десятки припаркованных автомобилей.
Напомним, что 21 октября в Николаевской области был уничтожен российский реактивный штурмовик Су-25.
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