ua ru
Вс, 23 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В результате ночного обстрела Николаева пять человек получили ранения

Новина українською →
Николаев, Воскресенье 23 октября 2022 12:54
В результате ночного обстрела Николаева пять человек получили ранения Фото: в результате ночного обстрела Николаева пять человек получили ранения (facebook.com/okPivden)
Автор: Елизавета Драбкина

В результате обстрела российскими оккупантами Николаева ночью 23 октября пять человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевского облсовета Анну Замазееву.

По ее словам, троих пострадавших доставили в больницу, еще двоим оказана помощь амбулаторно.

Захватчики ударили ракетами по Николаеву и разрушили пятиэтажки и значительно повредили десятиэтажный жилой дом, а также теплотрассу, детскую площадку и десятки припаркованных автомобилей.

Напомним, что 21 октября в Николаевской области был уничтожен российский реактивный штурмовик Су-25.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев
NEWS
Оккупанты покинули Чаривное и Чкалово. Что происходит в Херсонской области и изменится ли карта
Оккупанты покинули Чаривное и Чкалово. Что происходит в Херсонской области и изменится ли карта
DAILY
Андрей "Дюк" Понар: Война затянется надолго, но россияне так и останутся в изоляции
Юлия Акимовакорреспондент Андрей "Дюк" Понар: Война затянется надолго, но россияне так и останутся в изоляции