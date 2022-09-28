В Николаеве слышны взрывы
Фото: в Николаеве прогремели взрывы (Getty Images)
В Николеве снова слышны взрывы, в городе и области объявлена тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
Жителей просят оставаться в укрытиях или придерживаться правила "двух стен".
Напомним, прошлой ночью, 27сентября, Николаев дважды подвергся вражескому обстрелу - около часу ночи и четырех часов утра. Предварительно, российские войска обстреливали различные районы города из РСЗО.
Известно о повреждении ряда гражданских объектов в центре города, в частности жилых домов, магазинов и сети водопровода.
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