В Николаеве слышны взрывы

В Николеве снова слышны взрывы, в городе и области объявлена тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне .

Жителей просят оставаться в укрытиях или придерживаться правила "двух стен".

Напомним, прошлой ночью, 27сентября, Николаев дважды подвергся вражескому обстрелу - около часу ночи и четырех часов утра. Предварительно, российские войска обстреливали различные районы города из РСЗО.

Известно о повреждении ряда гражданских объектов в центре города, в частности жилых домов, магазинов и сети водопровода.

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