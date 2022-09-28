У Миколаєві чути вибухи

У Ніколеві знову чути вибухи, у місті та області оголошено тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

Жителів просять залишатися в укриттях або дотримуватись правил "двох стін".

Нагадаємо, минулої ночі, 27 вересня, Миколаїв двічі зазнав ворожого обстрілу - близько першої години ночі та четвертої години ранку. Попередньо російські війська обстрілювали різні райони міста з РСЗВ.

Відомо про пошкодження низки цивільних об'єктів у центрі міста, зокрема житлових будинків, магазинів та мережі водопроводу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.