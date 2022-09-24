В Николаеве слышны взрывы
Фото: в Николаеве прогремели взрывы (Getty Images)
В Николаеве около полуночи раздались взрывы, объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
Жителей просят оставаться в укрытиях или придерживаться правила "двух стен".
Напомним, прошлой ночью российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев. В результате чего повреждены офисы, дома, а также водопровод и электросети.
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