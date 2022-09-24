В Николаеве слышны взрывы

В Николаеве около полуночи раздались взрывы, объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне .

Жителей просят оставаться в укрытиях или придерживаться правила "двух стен".

Напомним, прошлой ночью российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев. В результате чего повреждены офисы, дома, а также водопровод и электросети.

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