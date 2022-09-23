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Российские войска ночью ударили по Николаеву: первые подробности

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Николаев, Пятница 23 сентября 2022 09:03
Российские войска ночью ударили по Николаеву: первые подробности Фото: глава Николаевской ОВА Виталий Ким (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты этой ночью в очередной раз обстреляли Николаев. В результате чего повреждены офисы, дома, а также водопровод и электросети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Ночью, 23 сентября, около 00:35 в Николаеве раздавались взрывы. Предварительно поражено офисное здание объекта промышленной инфраструктуры. Также повреждены частные дома, водопровод и электросети. Подробная информация уточняется", - написал Ким.

Напомним, что сегодня ночью в Николаеве слышали звуки взрывов, но информации об обстреле до сих пор не поступало.

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