У Миколаєві чути вибухи
Фото: у Миколаєві пролунали вибухи (Getty Images)
У Миколаєві близько опівночі пролунали вибухи, оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Жителів просять залишатися в укриттях або дотримуватись правил "двох стін".
Нагадаємо, минулої ночі російські окупанти вкотре обстріляли Миколаїв. Внаслідок атаки пошкоджено офіси, будинки, а також водопровід та електромережі.
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