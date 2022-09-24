У Миколаєві чути вибухи

У Миколаєві близько опівночі пролунали вибухи, оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

Жителів просять залишатися в укриттях або дотримуватись правил "двох стін".

Нагадаємо, минулої ночі російські окупанти вкотре обстріляли Миколаїв. Внаслідок атаки пошкоджено офіси, будинки, а також водопровід та електромережі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.