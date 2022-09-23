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Войска РФ выпустили по Запорожью 10 ракет

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Запорожье, Пятница 23 сентября 2022 00:02
Войска РФ выпустили по Запорожью 10 ракет Фото: в Запорожье слышны звуки взрывов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

В Запорожье снова прилеты, оккупанты выпустили по городу 10 ракет, в городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха.

Жителей просят оставаться в укрытиях или придерживаться правила "двух стен".

"В областном центре снова прилеты вражеских ракет. По предварительной информации, враг выпустил по Запорожью около 10 снарядов", - сообщил Старух.

Обновлено 00:18

Враг попал в объекты инфраструктуры Запорожья.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним, в четверг утром, 22 сентября, оккупанты выпустили по Запорожью и пригороду девять ракет. В результате обстрелов погиб один человек, еще пятеро пострадали.

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